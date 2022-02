Zisch in Itzehoe und Steinburg : Violetta, Anastasia, Nasser, Muhanned und Duc Loc lesen Zeitung in der Schule

Fast 650 Schüler in 16 Schulen sind in den kommenden Monaten dabei. Eine Klasse an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Itzehoe hat eine besondere Motivation.

Itzehoe | Nasser weiß genau, was ihn an der Tageszeitung am meisten interessiert: „Sport ist ganz wichtig für mich – vor allem Fußball!“ Der 13-Jährige aus Uganda ist einer von 647 Schülern aus Steinburg und Dithmarschen, die bei der neuen Runde des Projektes „Zeitung in der Schule“ (Zisch) mitmachen. Bis zum 28. Mai haben Mädchen und Jungen aus 16 Schulen die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.