Mutter ist entsetzt : Zehnjähriger am Itzehoer Zob verprügelt – und niemand hilft

Drei Jugendliche greifen Gymnasiasten an, ohne dass jemand eingreift.

Itzehoe | Die 41-jährige Itzehoerin ist einfach nur entsetzt. Ihr zehnjähriger Sohn wartete am Dienstag (1. Februar) am Zob auf den Bus, da wurde er von Jugendlichen verprügelt. Fast noch schlimmer als das: „Niemand hat eingegriffen, es war echt furchtbar.“ Täter lachen und filmen Sie schildert den Vorfall so: Um 14.15 Uhr standen ihr Sohn und sein Freund...

