Gesundheitsamt Itzehoe : Zahl der Corona-Fälle im Kreis Steinburg steigt weiter an

Am Freitag meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe neun neue Fälle. Übers Wochenende kamen nochmals 13 weitere Infektionen hinzu.

Itzehoe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Steinburg steigen deutlich an. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt noch 64 akut Infizierte, Sonnabend waren es dann schon 74 und Sonntag sind es jetzt sogar 77 Fälle. Weiterlesen: Die meisten Corona-Neuinfektionen gibt es derzeit in Itzehoe Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreisgebiet seit Beginn ...

