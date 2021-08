Elektrofahrzeug aus Itzehoe : XBus geht auf Tour durch acht Städte

Itzehoer Firma Electric Brands stellt ihr elektrogetriebenes Leichtfahrzeug der Öffentlichkeit vor. Stationen der Tour sind große Städte – und Itzehoe.

Itzehoe | Vorgestellt wird er als „eines der ökologischsten Fahrzeuge der Welt“. Jetzt präsentiert die Itzehoer Firma Electric Brands ihren XBus auf einer Deutschlandtour durch acht Städte. Itzehoe ist am 9. September an der Reihe. Produktion in Itzehoe Der Prototyp des XBus feierte am 7. Juli in Ingolstadt Premiere. Der offizielle Verkaufsstart ist für S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.