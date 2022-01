Etliche Vorfälle seit Dezember : In Wrist: 42-jährige Audi-Fahrerin überquert trotz Rotlicht Bahnübergang

Seit Dezember war es bereits mehrfach zu derartigen Verstößen gekommen und deshalb verstärkt kontrolliert worden.

Wrist | Nachdem es im Dezember bereits zu diversen Verstößen am Bahnübergang in Wrist gekommen war, hat die Bundespolizei diesen Bahnübergang vermehrt beobachtet. Am Montagmorgen (10. Januar) stellte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei gegen 9.50 Uhr dann erneut einen Verstoß fest: Eine Audi-Fahrerin überquerte trotz Rotlichts den Bahnübergang. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.