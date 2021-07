Feuerwehreinsatz in Wilster : Wolfgang-Ratke-Schule: Dachteile drohen herunterzufallen

Zu dem Sturmeinsatz mussten die Feuerwehrleute am Donnerstag mit der Drehleiter ausrücken.

Wilster | Die Freiwillige Feuerwehr Wilster hatte am Donnerstagvormittag (29. Juli) einen Sturmeinsatz an der Wolfgang-Ratke-Schule. Dort drohten Teile am Randes des Daches des Nebengebäudes sich zu lösen. Ein Dachdecker wurde gerufen, traute sich aufgrund des heftigen Windes aber nicht, über eine Leiter hinaufzusteigen. Daraufhin alarmierte der Hausmeister ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.