Kreis Steinburg : Wohnungsbrand in Itzehoe – Ältere Frau aus ihrem Schlafzimmer gerettet

Die Frau musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.

Itzehoe | Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe wurde am frühen Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand in die Kaiserstraße alarmiert. Der Brand ging gegen 2:25 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Elmshorn ein. Da sich zum Brandzeitpunkt noch eine Person in der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aufhielt, wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort "Feuer, Men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.