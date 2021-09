Wohnungsbaugenossenschaft : In Wilster immer weniger Leerstände

Im vergangenen Jahr konnte sogar ein Überschuss erwirtschaftet werden, hieß es in der Mitgliederversammlung.

Wilster | Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GeWoBau) Wilster sieht sich einem positiven Trend gegenüber. Im Vergleich zum Jahr 2019 wurden 2020 weniger Wohnungsleerstände in der Marschenstadt verbucht. Gleich zwei Mitgliederversammlungen wurden nacheinander in der Veranda des Colosseums in Wilster absolviert. Grund dafür war der corona-bedingte Au...

