Angeln am NOK : Wo kommen Angler mit Behinderung am Kanal noch ans Wasser?

WSA-Sprecher Thomas Fischer bestätigt: Nur fünf Abschnitte am Nord-Ostsee-Kanal sind zur Sicherheit gesperrt. Und die Kanalwege zwischen Landwehr und Kiel sind zu eng.

Brunsbüttel/Kiel | Das Thema hat große Wellen geschlagen – und das nicht nur in Anglerkreisen. Bisher gab es für Angler mit Behinderung vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Wirtschaftswege am Nord-Ostsee-Kanal. Zumindest im westlichen Abschnitt zwischen Breiholz und Brunsbüttel. Voraussetzung war eine Schwerbehinderung von mindestens 70 Prozent mit dem Zusatz G für gehbehindert. Doch Gernot Pflüger aus Dägeling blieb die Genehmigung in diesem Jahr verwehrt. Weiterlesen: Keine Ausnahme trotz Behinderung: Gernot Pflüger darf nicht mehr zu seinem Angelplatz Auch für Jürgen Kauer hat das Kanalangeln ein plötzliches Ende gefunden. Der Neumünsteraner kommt seit mehr als einem Jahrzehnt an die künstliche Wasserstraße, die bei Anglern bundesweit einen ausgezeichneten Ruf genießt. Bisher konnte er immer mit seinem Auto zum Angelplatz fahren. Anders kommt der 72-Jährige, der neben einem künstlichen Knie auch zwei Herzinfarkte hatte, auch gar nicht ans Wasser. „Und damit soll jetzt Schluss sein?“, fragt Kauer ungläubig. Die haben mir geschrieben, dass es keine Ausnahmegenehmigung mehr gibt. Auf ein Schreiben, das er an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt schickte, erhielt er eine Antwort. Zufrieden ist er damit nicht. „Die haben mir geschrieben, dass es keine Ausnahmegenehmigung mehr gibt.“ Als Grund sei die „Kanalböschungssicherheit“ genannt worden. Für den Angler aus Neumünster unverständlich, da er dort immer wieder große und schwere Fahrzeuge sieht, „die zum Teil anscheinend nicht mal vom WSA kommen“, wie der 72-Jährige festgestellt hat. Drei Plätze für Angler mit Behinderung In dem Schreiben des WSA hieß es, Jürgen Kauer solle doch die Angelplätze für Menschen mit Behinderung nutzen. Drei Stück gibt es derzeit am NOK. Der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein bemüht sich, weitere derartige Plätze an anderen Stellen des Kanals einzurichten. Wir haben beim WSA nachgefragt, welche Abschnitte der Wirtschaftswege am NOK so gefährdet sind, dass für sie keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt werden kann. Fachgebietsleiter Thomas Fischer wird konkret: „Genau handelt es sich um fünf Streckenabschnitte, bei denen diverse Schäden festgestellt wurden. Die Belastung dieser Abschnitte ist auf ein Minimum zu reduzieren.“ Fünf Abschnitte am NOK wegen Schäden gesperrt Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts handelt es sich um den Abschnitt zwischen Hochdonn und Hohenhörn (Kanalkilometer 19,1 bis 24) beidseitig, Fischerhütte bis etwa Gieselaukanal (35,6 bis 40,9) Nordseite, Fischerhütte bis Oldenbüttel (35,6 bis 40,6) Südseite und Oldenbüttel bis Breiholz (41,2 bis 49,9) Südseite. Wege zwischen Landwehr und Kiel zu eng Zudem können im östlichen Bereich des NOK, etwa ab Landwehr, keine Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, da die Kanalseitenwege dort deutlich enger seien, so Fischer. Es sei dort nicht möglich, dass ein Angler sein Fahrzeug so abstellen kann, dass der Weg nicht vollständig blockiere. „Diese Bereiche sind bereits seit Jahrzehnten durch Schranken abgesperrt“, ergänzt Thomas Fischer. Für die schadhaften Streckenabschnitte würden nur noch für „unumgängliche betriebliche Maßnahmen“ Ausnahmen zugelassen. „Das kann Fahrzeuge der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung betreffen, aber auch Fahrzeuge beauftragter Firmen.“ Nur diese dürften dort dann im Einzelfall und bei Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten mit verlangsamter Geschwindigkeit fahren. ...

