Wirtschaft in Glückstadt : Hennings bietet Delikatessen aller Art

Henning Plotz macht neues Geschäft auf. Neueröffnung am 1. November in den ehemaligen Arko-Räumen am Marktplatz.

Glückstadt | Hell und freundlich ist das neue Geschäft. Und ungewohnt groß. Henning Plotz eröffnet am 1. November sein neues Geschäft „Hennings“. Dort, wo Arko am Marktplatz über Jahrzehnte verkauft hat. Einige Wochen lang wurde renoviert. Und dabei wurde auch der Verkaufsraum vergrößert. Für die neue, ansprechende Gestaltung ist Tochter Liv Plotz verantwortlich. ...

