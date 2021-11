Faustregel: Von O bis O? : Winterreifen: Das müssen Autofahrer aus Itzehoe und Umgebung beachten

Kurz vor dem Jahreswechsel stehen in vielen Werkstätten die Reifenwechsel an. Autofahrer lassen sich ab Oktober die „Winterschlappen“ aufziehen. Ein Experte rät indes von den Ganzjahresreifen ab.

Itzehoe | Noch schwanken die Temperaturen in Itzehoe tagsüber in zwei- und einstelligen Bereichen. In den Nächten dagegen liegen die Werte knapp über dem Gefrierpunkt. Aufgrund der dadurch entstehenden Glättegefahr ist auf den Straße besondere Vorsicht geboten. Autofahrern wird spätestens dann empfohlen, ihre Reifen an den Fahrzeugen zu wechseln – ohnehin gilt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.