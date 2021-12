Deutschlandpremiere in Nortorf : Windpark GmbH und Siemens Gamesa errichten leistungsstärkste Windräder der Welt

Die beiden Anlagen ersetzen vier alte und sollen ab August nächsten Jahres so viel Strom erzeugen, dass man damit 10.000 Haushalte versorgen könnte.

Nortorf | Die Wilstermarsch entwickelt sich immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt, aber auch zum Aushängeschild der Energiewende. Tennet hat dort das Umspannwerk Wilster/West errichtet, das den Windstrom über die Suedlink in den Süden transportiert. Und jetzt werden in Nortorf zwei der weltweit leistungsstärksten Windkraftanlagen an Land errichtet: eine Deutschla...

