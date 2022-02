Windkraftanlage in Büttel : Flügel bricht im Sturm ab und stürzt aufs Feld

Aus 50 Metern Höhe fiel der Flügel zu Boden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Büttel | Während die Feuerwehren im ganzen Land in den vergangenen Tagen mit Motorsägen und Seilwinden umgestürzten Bäumen zu Leibe rückten, hat sich in Büttel ein Sturmschaden ereignet, der nicht so leicht zu beseitigen sein dürfte. Im Lauf des Wochenendes hielt ein Flügel einer großen Windkraftanlage den starken Böen nicht mehr stand. Die Konstruktion bra...

