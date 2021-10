Landfrauen Wilstermarsch : Erntefest mit Apfel-Expertin Carola Pommerening

90 Teilnehmerinnen erfuhren viel Wissenswertes über die Obstbaumpflege – und nahmen noch ein Apfelbrotrezept mit nach Hause.

Wilstermarsch | Mit fast 90 Landfrauen feierte der Landfrauenverein Wilstermarsch sein Erntedankfest. Dazu war auch Pastor Jens Siebmann in das Landgasthaus Zum Dückerstieg gekommen. Er betonte, dass die Corona-Zeit zum Umdenken „gar nicht so schlecht war“. „Es ging gar nichts und war belastend, um so schöner ist es jetzt, wo wir uns wieder treffen können“, sagte Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.