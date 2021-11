Kirchengemeinden Wilstermarsch : Digitaler Adventskalender als Gemeinschaftsaktion

Jeder kann einen Beitrag für das online „Türchen öffnen“ einreichen.

Wilster | Die Kirchengemeinden der Wilstermarsch bieten in diesem Jahr gemeinsam einen digitalen Adventskalender an, zu dem jeder Beiträge einreichen kann. An jedem Tag vom 1. bis zum 23. Dezember soll ein Beitrag (oder auch mehrere) immer um 18 Uhr auf Youtube veröffentlicht werden. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei der Kirchengemeinde Wewelsfleth unter...

