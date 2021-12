Rückblick auf 2021 : Wilster und die Wilstermarsch: Blitz-Hochzeit, Ampel-Demo und Ast-Start

Wir haben wichtige Geschehnisse und Entscheidungen aus dem vergangenen Jahr zusammengestellt.

Wilster/Wilstermarsch | In Wilster und der Wilstermarsch hat auch im Jahr 2021 vieles für Gesprächsstoff gesorgt. Herausragende Ereignisse im Rückblick: Gleich zu Jahresbeginn im Januar wurde am Landgericht Itzehoe das letzte Kapitel im Dammfleth-Mordprozess mit Urteil gegen Sophie M. geschlossen. Die mittlerweile 19-Jährige war beschuldigt, an dem Mord, den ihre Mutter J...

