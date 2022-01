Wilster und Wilstermarsch : Gute Nachricht: Keine großen Omikron-Ausfälle an den Schulen

In den Grundschulen und der Gemeinschaftsschule freuen sich die Schulleiterinnen über gute Zusammenarbeit mit den Eltern und guten Schutz durch die Hygienekonzepte.

Wilster/Wilstermarsch | In vielen Städten und Gemeinden klagen die Schulen über hohe Ausfälle bei Schülern und Lehrkräften aufgrund der Corona-Pandemie. Anders in Wilster und der Wilstermarsch. Dort gibt es glücklicherweise noch keine aufgrund des Omikron-Virus dezimierte Kollegien und leere Klassen. „Wir hatten in der Schule seit Ende der Ferien nicht einen positiven Sch...

