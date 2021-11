Geschäftsleben in Wilster : Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben eröffnen Weinhandel-Geschäft

Zum Start am Kohlmarkt 52 neben der Schwan-Apotheke gibt es eine Aktionswoche.

Wilster | In der Corona-Pandemie haben sie ihr zweites geschäftliches Standbein intensiviert – mit Erfolg: Der Weinhandel, den sich Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben im vergangenen Jahr aufbauten, haben sie inzwischen deutlich erweitert. Hauptgeschäftssitz bleibt ihr Hof in Nortorf/Rehweg. Nun ziehen sie mit ihrer Filiale aus der Weingarage am Bartholomäusgan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.