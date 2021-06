Wilster: : Popsongs treffen auf Klassik

Die Kirchengemeinde Wilster veranstaltet Sonntag, 20. Juni, ein Konzert der Kontraste. Anmeldungen sind erforderlich.

Wilster | Zu einem Konzert der Kontraste lädt die Kirchengemeinde Wilster am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr in die St.-Bartholomäus-Kirche ein. „Popsongs treffen auf Klassik“ heißt das Thema des Abends. „What a wonderful world“, „Songbird“, „Talking to themoon“, „Dream a little dream of me“, „Hallelujah“ und einiges mehr trifft auf klassische Orgelmusik. So er...

