Kirche Wilster : Pop meets Classic mit Franziska Mohrdiek und Hartwig Barte-Hanssen

In dem Konzert der Kontraste zum Schwerpunktthema Schweden werden unter anderem Welthits von Abba erklingen.

Wilster | „Thank you for the music“ heißt es am Sonntag, 6. März, um 17 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche in Wilster. Dann nimmt die Musikreihe „Konzert der Kontraste“ das Schwerpunktthema „Schweden“ ins Visier. Sängerin Franziska Mohrdiek aus Süderau und Kantor und Organist Hartwig Barte-Hanssen aus Wilster gestalten ihr zweites „Konzert der Gegensätze“. S...

