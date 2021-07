Wilster : Mini-Bagger beschädigt bei Grundstücksarbeiten Gasleitung

Feuerwehr und Stadtwerke Wilster waren schnell in der Rathausstraße, um das Leck abzuschiebern und die Leitung zu reparieren.

Wilster | Ein etwas anderer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wilster am Montagmorgen (26. Juli) gegen 7.50 Uhr: In der Rathausstraße wurde bei Arbeiten mit einem Mini-Bagger auf einem Privatgrundstück die Gasleitung am Haus beschädigt. Gas strömte aus. Mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen war die Wehr umgehend vor Ort. „Wir haben die Gasleitung ...

