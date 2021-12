Kirchengemeinde Wilster : Maria und Josef erreichen Heiligabend die Kirche

Die Aktion der Kirchengemeinde stieß auch in diesem Jahr wieder auf große Resonanz. Verschiedene Gastgeber „beherbergten“ das hölzerne Paar.

Wilster | Am Heiligabend sind sie an der St.-Bartholomäus-Kirche angekommen: Maria und Josef. Seit dem ersten Advent sind sie durch die Kirchengemeinde Wilster gezogen und haben an täglich wechselnden Orten einen Platz zum Ausruhen bekommen. Eine Aktion der Kirchengemeinde Wilster als stiller Weihnachtsgruß. Figuren aus Holz gearbeitet Erstmals waren die ...

