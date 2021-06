Wilster : Lore und Richard Wiese feiern Diamantene Hochzeit

Beim Weihnachtstanz im Dückerstieg kennen gelernt.

Wilster | Beim Weihnachtstanz im Dückerstieg haben sich Richard und Lore Wiese 1958 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später haben sie sich verlobt und fast genau ein Jahr später geheiratet. Ihre Hochzeit haben sie in der Gaststätte Jansen in der Rathausstraße gefeiert. Das ist jetzt 60 Jahre her, am Donnerstag, 10. Juni 2021, ist der Tag der Diamantenen Ho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.