Wilster : Langer Kratzer an der Fahrerseite – Zeugen gesucht

Ein grauer Skoda wurde auf dem Penny-Parkplatz an der Mühlenstraße beschädigt.

Wilster | Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich am Sonnabend, 7. August, auf dem Penny-Parkplatz an der Mühlenstraße zwischen 11.30 und 11.45 Uhr ereignete, sucht die Polizei Wilster. Bei einem grauen Skoda prangte an der Fahrerseite ein etwa 1,5 Meter langer Kratzer in zirka 95 Zentimetern Höhe von der hinteren Fahrzeugtür bis zum Kotflügel. Wer etwas beo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.