Konverteranlage in Nortorf : Strom-Autobahn aus dem Norden – Abfahrt Wilster

Nortorf bei Wilster ist der norddeutsche Dreh- und Angelpunkt für die Energiewende.

Nortorf/Wilster | Was haben Nortorf in der Wilstermarsch und das 769 Auto-Kilometer entfernte Tonstad in Norwegen gemeinsam? An beiden Orten stehen fast identische Gebäude mit genau der gleichen Funktion. Nortorf und sein norwegisches Pendant sind Grundstein der Energiewende, der Transformation von Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen und Atomstrom hin zu regenerat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.