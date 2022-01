SV Alemannia Wilster : Kein Online-Event – dafür aber vielleicht eine Sommer-Fubama

Zum zweiten Mal findet die Fußballmaskerade pandemiebedingt nicht statt. Erste Planungen hatte es schon gegeben, die Enttäuschung ist groß, sagt Fubama-Chef-Organisator Sebastian Dethlefs.

Wilster | Am ersten Sonnabend im Februar findet in Wilster seit Jahrzehnten die Fußballmaskerade des SV Alemannia Wilster, besser bekannt als Fubama, statt. Schon viele Wochen im Voraus wird an Kostümen gebastelt und geschneidert. Doch trotz aller Hoffnungen auf die Fubama 2022 musste der SV Alemannia Wilster die Traditionsveranstaltung zum zweiten Mal in Folge...

