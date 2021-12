Jubilar aus Wilster : Hans Strube wird 90 – Sein größtes Hobby ist das Kochen

Besonders die selbstgemachte Marmelade des Seniors ist in der Familie sehr beliebt.

Wilster | Hans Strube aus Wilster feiert am Mittwoch, 8. Dezember, seinen 90. Geburtstag. Das große Fest findet aber erst am Sonntag mit rund 40 Gästen im Landgasthof Zum Dückerstieg statt. Darauf freut sich der Jubilar besonders, denn dann trifft er viele seiner Familienangehörigen, zu denen er immer ein gutes und enges Verhältnis pflegt. Am 8. Dezember 193...

