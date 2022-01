Feuerwehreinsätze in Wilster : Dächer gesichert und Bäume von der Straße geholt

Das Orkantief hielt auch die Feuerwehrleute in Wilster auf Trab, aber glücklicherweise gab es keine schwerwiegenden Schäden.

Wilster | Vier Einsätze hat der Orkan am Sonnabend (29. Januar) den Wilsteraner Feuerwehrleuten beschert. Sie mussten zwei Dächer sichern und zwei umgewehte Bäume beiseite schaffen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Das erste Mal wurden die Feuerwehrleute um Wehrführer Ralf Theede und seinen Stellvertreter Jan Ahmling alarmiert. Sie mussten in die Hans-Prox-Straße fahren. „Da löste sich ein Dach, es drohte wegzufliegen“, berichtete Theede. „Das haben wir mit der Drehleiter gesichert.“ Fast parallel dazu lief bei der Wehr eine weitere Alarmierung auf, diesmal war das Dach eines Gebäudes in der Neustadt in Gefahr. Auch da wurden Dachteile gesichert. Zweimal mussten die Feuerwehrleute noch in die Straße Am Brook ausrücken, wo zunächst ein kleiner, später dann auch ein großer Baum umgefallen war, der die Straße blockierte. Die Feuerwehrleute machten sich daran, den Baum zu zersägen und die Stammteile von der Straße zu heben. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute in allen Fahrzeugen im Einsatz. ...

