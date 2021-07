Wilster : Betrunkener bedroht Mann mit Messer

Ein 69-jähriger, alkoholisierter Wilsteraner pöbelte und zog plötzlich ein Messer. Verletzt wurde aber niemand.

Wilster | Ein Wilsteraner bedrohte am Dienstagabend (6. Juli) einen Mann mit einem Messer. Er war alkoholisiert, wurde ins Itzehoer Polizeigewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Die Tat geschah in einer Außengastronomie in der Straße Kohlmarkt. Die Polizei wurde alarmiert, weil dort „eine unerwünschte Person gegenwärtig durchdrehen sollte“, heißt es im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.