Wilster-Au attraktiver machen : Weichen für neue Anlegestelle an der Hans-Prox-Straße gestellt

Von einer Sanierung der Anlegestelle Stadtbrücke will der Bauausschuss aber absehen.

Wilster | Eine neue Anlegerstation soll an der Wilster-Au in Höhe der Brücke zum Wilstermarschstadion an der Hans-Prox-Straße entstehen. Die Weichen dafür hat der Bauausschuss unter dem Vorsitz von Ulrich Kattner in seiner Sitzung am Donnerstagabend (4. Oktober) gestellt. Dessen Mitglieder befassten sich mit dem Wassertouristischen Konzept des Amtes Wilstermars...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.