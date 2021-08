Leselust und Stadtbücherei : Von Sekretärinnen-Einfluss und Jan Fedders Lebensgeschichte(n)

Ab September präsentieren wieder einmal im Monat Autoren in Wilster ihre Werke.

Wilster | Die Corona-Pandemie brachte auch die kulturelle Arbeit im Wilsteraner Verein Leselust zum Erliegen. Doch nun sieht der Vorstand Licht am Ende des Tunnels. Ab September sollen die monatlichen Lesungen – immer am 18. – in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Wilster wieder starten. „Wir sind froh, dass wir wieder etwas machen können“, sagt Leselust-Vors...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.