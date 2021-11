Wilster 2030 : Zukunfts-Ideen werden in Abschlussveranstaltung vorgestellt

Das Ortsentwicklungskonzept für die Marschenstadt ist abgeschlossen. 14 Schlüsselmaßnahmen werden im Sitzungssaal der Amtsverwaltung öffentlich präsentiert.

Wilster | Das Ortsentwicklungskonzept für die Stadt Wilster ist abgeschlossen und wird in einer Veranstaltung am Montag, 8. November, öffentlich präsentiert. Das teilt die Amtsverwaltung mit. Sehr gute Sportinfrastruktur Insgesamt wurden 14 Schlüsselmaßnahmen in verschiedenen Veranstaltungsformaten, gemeinsam mit Schlüsselakteuren und der Gemeindevertretu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.