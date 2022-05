Polizei warnt erneut : Whatsapp-Betrug: Misserfolg in Itzehoe, vierstellige Beute in Hochdonn

Die Betrüger geben sich als Kind aus. Ein Itzehoer roch den Braten, in Hochdonn ging es schief.

Itzehoe/Hochdonn | Es war ein Kind, das sich über Whatsapp meldete – angeblich. Ein fremder Kontakt schrieb am Dienstag (24. Mai) einen Itzehoer an, dieser sollte 2149,49 Euro überweisen. Doch der 46-Jährige wurde stutzig und fragte bei seiner echten Tochter nach. So flog der Schwindel auf. Erfolgreich war allerdings eine Tat am selben Tag in Hochdonn. Der Angeschrie...

