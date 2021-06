Wewelsfleth : Leine verfängt sich am Nachbarboot – Mast bricht

Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Mast zu bergen und das Boot wieder am Steg zu vertäuen.

Wewelsfleth | Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr in Wewelsfleth im Hafen. Dort mussten die Feuerwehrleute einen gebrochenen Mast bergen. Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen (29. Juni) wollte ein Segler im Wewelsflether Sportboothafen zu einem Törn ablegen. Eine Mast-Leine verfing sich dabei am Nachbarboot, was der Skipper aber bei seinem Ablegemanöver ni...

