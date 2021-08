Open-Air-Kino in Wewelsfleth : Filmklassiker am Hafen unter freiem Himmel

Veranstalterin Bitja Vogel zeigt Klassiker wie „Casablanca“ und „Dick und Doof auf hoher See“ und das „Haus an der Stör“.

Wewelsfleth | Premiere in Wewelsfleth: Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, wird es am Hafen erstmals ein Open-Air-Kino geben. Veranstalterin Bitja Vogel vom Bistro „Moby Dick“ fährt dafür Klassiker wie „Casablanca“ und „Dick und Doof auf hoher See“ auf. Highlight: „Das Haus an der Stör“ Highlight des Wochenendes soll die Stahlnetz-Folge „Das Haus an...

