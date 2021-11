Wewelsfleth : Einbruch in Werkstatt

Durch ein Fenster stiegen die Täter in das Gebäude ein.

Wewelsfleth | Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in eine Werkstatt in Wewelsfleth eingestiegen. Sie erbeuteten einen kleineren Bargeldbetrag, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Täter drangen durchs Fenster ein Die Tat ereignete sich Im Zeitraum zwischen Freitag (29. Oktober) und Montag (1. November), 11.05 Uhr. Laut Polizeibericht verschafften sich Ein...

