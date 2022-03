Krieg in der Ukraine : Westküstenklinik Heide versorgt Kinder aus der Ukraine

Der Achtjährige ist mit seiner Mutter nach Heide gekommen und wird wegen einer schweren internistischen Erkrankung behandelt.

Heide | Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Montag (7. März) deutsche Unterstützung bei der medizinischen Versorgung von Menschen aus der Ukraine versprochen. Da war in Heide bereits der erste Patient aus dem Kriegsgebiet angekommen. Die Westküstenkliniken mit Standorten in Heide und Brunsbüttel hatten bereits am Freitag (4. März) ein Kind mit ei...

