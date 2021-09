Dorfbewohner packten mit an : Der Spielplatz in Westermoor erstrahlt in neuem Glanz

Im Rahmen einer Neugestaltung erhielt der Platz neue Spielgeräte, die die Dorfkinder mit auswählten. Insgesamt wurden 20.000 Euro investiert.

Westermoor | Kaum hatte die Eröffnung begonnen, kam auch schon die Sonne raus: In Westermoor weihte die Gemeinde nun ihren neuen Spielplatz an der Sandkoppel ein. Drei Stunden lang konnten die Bewohner – vor allem die Kinder – ihre neue Spielstätte bei dem Fest in Augenschein nehmen und die neuen Gerätschaften natürlich auch ausprobieren. Die Organisatoren freuten...

