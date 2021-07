Werner und Bruni Schütte : Seit 37 Jahren Urlaub im Wohnmobil – zum zwölften Mal in Wilster

Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen ist von der Marschenstadt begeistert und empfiehlt sie stets weiter.

Wilster | Die Abendsonne verschwindet gerade hinter ein paar grauen Wolken. Auf dem Camperplatz am Colosseum in Wilster haben sich die Gäste in ihre Wohnmobile zurück gezogen. Im Sommer steht dort bis zu einem Dutzend Camper unterschiedlichster Größen aus allen Teilen Deutschlands. Zwei von ihnen sind Werner Schütte (83) und seine Frau Brunhilde, genannt Bruni ...

