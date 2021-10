Kunstausstellung : Zu Gast im Esszimmer von Wenzel Hablik

Das farbig ausgemalte Esszimmer des Künstlers Wenzel Hablik kann am 24. Oktober besichtigt werden. Außerdem finden zu jeder vollen Stunde informative Führungen statt. Einlass erfolgt unter Berücksichtigung der 3-G-Regeln.

Itzehoe | Kunstliebhaber bekommen am 24. Oktober wieder die Möglichkeit, Wenzel Habliks Meisterwerk, das farbige Esszimmer in der ehemaligen Hablik-Villa, im Original zu besichtigen. Das farbige Raumkunstwerk entstand 1923 als Hablik alle Wände sowie die Decke in einen geometrisch ausgemalten Raum verwandelte. Die Raumgestaltung ist nahezu komplett erhalten ...

