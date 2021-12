Covid-Lage in Itzehoe und Umgebung : Zahl der akuten Corona-Infektionen im Kreis Steinburg geht deutlich zurück

Der Wochenüberblick mit Karte: In Itzehoe und Umgebung gibt es nach den Feiertagen deutlich weniger akute Corona-Infektionen. Außer in Glückstadt und dem Amt Schenefeld sind die Zahlen überall gesunken.

Itzehoe | Liegt es an Verzögerungen in Praxen, Laboren und Behörden durch die Feiertage oder entspannt sich die Corona-Lage im Kreis Steinburg etwas? Kurz nach Weihnachten meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe jedenfalls eine deutlich niedrigere Zahl an Infektionen für den Kreis als vor einer Woche. Am Dienstag (28. Dezember) registriert die Behörde 276 akute In...

