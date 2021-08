Verstoß gegen Tierschutzgesetz : Wenige Wochen alter Mischlingswelpe in Wilster ausgesetzt

Der Hund ist nicht registriert. Jetzt sucht die Polizei Hinweise auf den Täter.

Wilster | Am Sonntagnachmittag (22. August) entdeckte eine Anwohnerin der Hans-Prox-Straße in Wilster einen Hundewelpen. Dieser lag in einem Hundekörbchen auf dem Bürgersteig vor der Hausnummer 57 und war mit seiner Leine am Lattenzaun angebunden. Bei dem Tier handelt es sich um eine sechs bis sieben Wochen alte Mischlingshündin. Sie ist braun-schwarz, trug ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.