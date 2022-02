Fläche soll geteilt werden : Anne Zankel und Ulrike Diek-Rösch fragen: Wer zieht mit ein beim Weltladen Itzehoe?

Die Fläche der früheren Apotheke im Oelmühlengang ist zu groß für den Weltladen allein.

Itzehoe | „Die Lage ist natürlich toll.“ Am liebsten würde Anne Zankel wohl sofort den Weltladen in der früheren Central-Apotheke im Oelmühlengang einrichten. Allerdings fehlt noch etwas: Ein weiterer Mieter, mit dem die Fläche geteilt werden kann. Aktuell hat der Weltladen in der oberen Feldschmiede 33 Quadratmeter zur Verfügung. Viel zu wenig, um die fair ...

