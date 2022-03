Kulturmärz in Glückstadt : Weltgebetstag: Der Plan heißt Hoffnung

Der Weltgebetstag wird am 4. März in der Stadtkirche Glückstadt gefeiert.

Glückstadt | Traditionell wird der Weltgebetstag in Glückstadt im Rahmen des Kulturmärzes gefeiert. Denn der Tag findet immer am ersten Freitag des Monats März statt. Der Weltgebetstag wird am 4. März um 19 Uhr in der Stadtkirche Glückstadt gefeiert. Veranstalter sind die evangelische und die katholische Kirchengemeinde. Das Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ passt in...

