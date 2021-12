Weihnachtshilfswerk : Stadt Kellinghusen ruft zu Spenden auf

Die eingegangenen Gelder sollen wieder an den Verein „Von Hand zu Hand“ gehen.

Kellinghusen | Die Stadt Kellinghusen ruft wieder zu Spenden für das Weihnachtshilfswerk auf. Wie bereits in den Vorjahren soll das Geld an den Verein „Von Hand zu Hand“, gehen, der unter anderem die Tafel in Kellinghusen betreibt. Im vergangenen Jahr spendeten die Kellinghusener 11.950 Euro, mehr als das Doppelte des jemals erreichten Höchststands. Weiterlesen: ...

