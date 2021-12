Einzelhandel mit Corona : So haben Itzehoer Händler das Weihnachtsgeschäft erlebt

Bücher, Alkohol oder Kleidung – das Weihnachtsfest bot viele Möglichkeiten für kreative Geschenke – und sorgt für glückliche Gesichter bei Geschäftsinhabern in Itzehoe.

Itzehoe | Die Händler in der Itzehoer Innenstadt ziehen nach dem Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ein positives Fazit. Andreas Meurer, Betreiber der Buchhandlung Bücher-Känguruh in der Feldschmiede meint: „Ich bin voll zufrieden. Es kamen viele Kunden bei uns in den Laden und haben zahlreiche Bücher gekauft.“ Vorteil für Buchhandlungen: dort gilt kein 2G ...

