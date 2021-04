Tönnies will Schadensersatz : Weiterer Prozess wegen Schlachthof-Besetzung in Kellinghusen

Weil sie im Oktober das Werk in Kellinghusen lahmgelegt hatten, fordert Tönnies jetzt Schadensersatz von den Aktivisten.

Kellinghusen | Die Besetzung des Tönnies-Schlachthofs in Kellinghusen am 21. Oktober 2019 hat Donnerstag, 22. April, ein weiteres Nachspiel: In Kiel findet ein Schadensersatzprozess gegen eine Aktivistin der Gruppe „Tear Down Tönnies” statt, die zusammen mit 25 weiteren Gruppenmitgliedern den Schlachtbetrieb stellenweise lahmgelegt hatte. Tönnies fordert deshalb Sch...

