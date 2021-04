Wegen Umbauarbeiten : Polizei Krempe nach Horst ausgelagert

Umbauarbeiten zwingen zum Kurzzeit-Umzug: Die Beamten versehen bis 10. Mai ihren Dienst von der Polizeistation in Horst aus.

Krempe | Ab Donnerstag, 15. April, bis voraussichtlich zum 10. Mai 2021 finden im Gebäude der Polizeistation Krempe umfangreiche bauliche Maßnahmen statt. Aus diesem Grund versehen die Kremper Mitarbeiter ihren Dienst in diesem Zeitraum von der Polizeistation in Horst aus. Erreichbar sind die Beamten in dieser Zeit dort unter 04126/6299930. ...

