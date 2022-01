Schenefeld : Reh kreuzt Fahrbahn: Zwei Männer bei Unfall auf Pulserdamm leicht verletzt

Der 22-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer mussten mit ihrem BMW dem Tier ausweichen. Das Auto prallte gegen daraufhin gegen Bäume. Die jungen Männer kamen leichtverletzt ins Krankenhaus.

Schenefeld | Bei einem Autounfall nahe Schenefeld (Kreis Steinburg) sind am Samstagnachmittag (15. Januar) zwei junge Männer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei befuhr ein 22-Jähriger aus der Nähe von Bremen mit seinem 18-jährigen Beifahrer aus Beringstedt gegen 13.20 Uhr den Pulserdamm in Richtung Puls, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Auto is...

