Party-Szene leidet unter Corona : MC Event Halle vor ungewisser Zukunft

Der Betreiber Hartmut Steffens hat die Event Halle in Schenefeld zur Lagerhalle umfunktioniert. Der Neustart der Party-Location ist ungewiss.

Schenefeld | Seit mehr als zehn Jahren feierten jedes Jahr Tausende begeisterte Discogänger rauschende Partys an den Wochenenden in der MC Event Halle in Schenefeld. In jedem Winterhalbjahr herrschte dort „High Life in Tüten“. Seit eineinhalb Jahren, seit Beginn der Corona-Krise herrscht dort mit kurzer Unterbrechung Stille. Ruhig liegt die Halle da, wurde zwische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.